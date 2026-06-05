"Будем и дальше развивать": Миляев подвел итоги работы тульской делегации на ПМЭФ

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на Петербургском международном экономическом форуме подвел предварительные итоги работы региональной делегации и обозначил дальнейшие планы развития экономики области.

Политик отметил, что в рамках форума тульская делегация выполнила все запланированные задачи и подписала около 30 соглашений на общую сумму порядка 170 млрд рублей в различных сферах, включая экономические и социальные инициативы.

Среди достигнутых договоренностей - сотрудничество с банками по развитию финтехнологий, соглашение о создании бегового центра совместно, а также взаимодействие с "Опорой России" и Торгово-промышленной палатой РФ, направленное на поддержку малого и среднего бизнеса.

Миляев подчеркнул, что Тульская область продолжит развивать сектор МСП, сохраняя действующие меры поддержки и выстраивая диалог с предпринимательским сообществом.

Отдельное внимание губернатор уделил соглашениям в сфере спорта и социальной политики, включая проекты по развитию спортивной инфраструктуры, поддержке школьного спорта и реабилитации участников специальной военной операции.

"Будем и дальше развивать экономику региона, реализовывать все проекты, соглашения о которых мы подписали за прошедшие дни. Будем выполнять поставленные Президентом задачи", - подчеркнул политик.

В завершение Миляев отметил, что инвестиции, о которых шла речь на форуме, включают не только финансовые вложения в производство, но и вклад в развитие человеческого капитала и демографической политики.