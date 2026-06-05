"Много их развелось": Солнцев сообщил о развитии животноводства в Оренбургской области

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Лошади Пржевальского успешно прижились в климатических условиях Оренбургской области и начали активно размножаться. Об этом в интервью KP.RU на ПМЭФ заявил губернатор региона Евгений Солнцев.

"Кстати, помните, как завезли в наши степи исчезающий вид животных - лошадей Пржевальского? Уже сегодня много их развелось. Хорошо климат им подошел", - сказал политик.

Солнцев добавил, что сейчас в регионе реализуются меры по увеличению поголовья сельскохозяйственных животных и развитию молочного производства. В частности, поставлена задача строительства десяти современных животноводческих ферм.

По словам губернатора, на новых предприятиях внедряются современные технологии доения, позволяющие повысить эффективность производства. Он уточнил, что на развитие отрасли предусмотрено порядка 11 млрд рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что правительство России пересмотрело программу развития сельского хозяйства. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что государство постоянно реагирует на запросы производителей и рыночные требования.