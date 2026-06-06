Собянин сообщил о пятом за два часа сбитом БПЛА, летевшем на Москву Фото: REUTERS.

Силы противовоздушной обороны России в ночь на 6 июня уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ, летевших на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

"Сбит БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в мессенджере Max.

Собянин менее двух часов назад сообщал об очередной попытке киевского режима атаковать Москву. По его данным, средствами ПВО было сбито четыре украинских дрона на подлете к столице России.

Ранее KP.RU писал, что ВСУ ударили по Белгородской области. Украинские военные беспилотником ударили по автомобилю, в результате чего погиб один человек. В селе Отрадное при детонации FPV-дрона мужчина получил множественные осколочные ранения спины.