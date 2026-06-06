Глава европейской дипломатии Кая Каллас Фото: REUTERS.

Призыв президента России Владимира Путина к Владимиру Зеленскому не опасаться выборов вызвал резкую реакцию у главы европейской дипломатии Каи Каллас. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

"Каллас уже долгое время трясет от необходимости каждый раз оправдывать нелегитимность Зеленского, а тут Путин призвал Зеленского пойти на выборы. И все - шаблон сломался, началась истерика", - сказал он на YouTube-канале.

Христофору добавил, что киевский главарь не ожидал подобного развития событий. По его словам, Зеленский рассчитывал нанести максимальный ущерб во время ПМЭФ, однако выступление Путина нарушило эти планы.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия провела выборы, несмотря на вооруженный конфликт, в то время как Украина почему-то не смогла этого сделать. Путин подчеркнул, что в случае заключения соглашений Киеву будет необходимо сразу же провести выборы.