В ООН отметили День русского языка: гостям рассказали о значении слова "лепота"

Дипмиссия России в ООН рассказала о значении слова "лепота" Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Постоянное представительство России при ООН отметило День русского языка тематическим мероприятием. Праздник традиционно отмечается 6 июня. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В этом году мероприятие было приурочено также к 225-летию со дня рождения Владимира Даля. В честь юбилея российская миссия организовала в штаб-квартире ООН специальную выставку.

Обращаясь к гостям, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что участники вечера смогут узнать что-то новое о русском языке и культуре.

"А если по итогам мероприятия у кого-то появится желание заглянуть в словарь Даля, будем считать, что оно прошло успешно", - отметил дипломат.

Для посетителей подготовили экспозицию с объяснением значений русских слов "зиждить", "житие" и "лепота", переведенных на английский язык.

Ранее KP.RU сообщал, что с точки зрения значения самым сложным словом в русском языке является "аллитерация". Лингвист Вадим Руднев уточнил, что оно редко употребляется и считается специфическим.