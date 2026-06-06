Евродепутат Брылка: в Европе хотят забрать у Зеленского орден «За заслуги» Фото: REUTERS.

Инициативная группа в составе десятков евродепутатов внесла предложение о лишении Владимира Зеленского награды — Европейского ордена «За заслуги». Об этом сообщила парламентарий Европарламента из Польши Анна Брылка.

«... С просьбой отозвать Европейский орден "За заслуги", врученный 19 мая 2026 года Владимиру Зеленскому, в связи с его недавними решениями, публично чествующими и прославляющими преступную УПА*», — написала она в соцсети Х.

Как отметила депутат, награда была вручена киевскому главарю за особые заслуги перед Европой и ее ценностями. Однако они не сочетаются с прославлением геноцида и этнических чисток.

Свой пост в соцсетях политик сопроводила копиями листов с подписями, на которых значатся не менее 34 фамилий евродепутатов, в том числе и сама Брылка.

В конце мая в Киевской области прошло перезахоронение останков лидера ОУН* Андрея Мельника. В церемонии принял участие Зеленский.

Тогда зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал главаря киевского режима уродом за торжественное перезахоронение фашистов ОУН*.

* — Экстремистские организации, запрещенные в России.