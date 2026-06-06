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НовостиОбщество6 июня 2026 2:41

В России хотят возродить практику летних трудовых лагерей

Львова-Белова указала на пользу летних трудовых лагерей для подростков
Мария ПАНЮТИНА
Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Трудовое воспитание, в том числе в формате летних трудовых лагерей, может принести пользу подросткам. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в интервью "Вестям".

Комментируя инициативу о возможности трудоустройства подростков с 12 лет, омбудсмен отметила, что такая практика важна не только с точки зрения получения первого заработка.

Львова-Белова уточнила, что раннее вовлечение в трудовую деятельность способствует взрослению, помогает приобрести первоначальные профессиональные навыки и формирует чувство ответственности.

Государственный деятель подчеркнула, что подобный опыт может стать важным этапом в личностном и профессиональном развитии молодежи.

Ранее Минпросвещения заявило, что уборка и дежурства в школах являются частью трудового воспитания детей. По данным ведомства, такие практики уже закреплены в федеральных образовательных стандартах и программах. Они направлены на формирование у школьников ориентации на будущую профессиональную деятельность.