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НовостиОбщество6 июня 2026 2:38

В России может появиться новый праздник: что хотят официально отмечать 1 июля

В Госдуме хотят официально закрепить 1 июля Днём ветеранов боевых действий
Анна ПЕТРОВА
В Госдуме хотят официально закрепить 1 июля Днём ветеранов боевых действий

В Госдуме хотят официально закрепить 1 июля Днём ветеранов боевых действий

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Неофициальный День ветеранов боевых действий должен получить официальный статус. С подобным заявлением выступил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов на полях ПМЭФ-2026.

«Если 1 июля уже стало неформальным, неофициальным, но праздничным днем, когда собираются [ветераны], проводятся мероприятия, возлагают цветы, венки..., соответственно, это нужно сделать», — сказал Нилов для ТАСС.

Нилов отметил, что примерно половина регионов РФ уже установили на местном уровне такой день в честь советских и российских участников всех вооруженных конфликтов после 1945 года. Депутат отметил, что из разных регионов поступают предложения закрепить эту дату и на федеральном уровне.

Как добавил парламентарий, День ветеранов боевых действий будет отличаться от Дня защитника Отечества тем, что он имеет более узкую специализацию.

Накануне в ГД также предложили сделать 1 сентября нерабочим днем, чтобы было удобно родителям школьников.