NetEase: Для мира на Украине нужно убрать Зеленского с поста Фото: REUTERS.

Мирное урегулирование на Украине возможно при одном из ключевых условий. Для этого нужно убрать Владимира Зеленского с поста главы государства. Об этом пишет китайское издание NetEase.

NetEase уточняет, что ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о возможности компромиссов со стороны России при заключении мирного договора. Однако, по данным NetEase, Москва считает обязательным условием подписание соглашений с легитимным представителем Украины.

Утверждается, что основные разногласия сосредоточены вокруг этого вопроса. Авторы считают, что Зеленский не дает осуществить подобный расклад.

Кроме этого, издание подвергло критике президента США Дональда Трампа. Как сообщается, глава Белого дома не обладает достаточными полномочиями, чтобы в одиночку определять условия разрешения украинского конфликта.

Как подчеркнул Путин, вопрос о статусе законного представителя Украины следует передать юристам.