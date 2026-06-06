Додик рассказал о достигнутых в мае договоренностях с Путиным. ФОТО: Kremlin Pool/via Global Look Press/Global Look Press

Возглавляющий партию «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик сообщил о соглашениях, которые были достигнуты с президентом РФ Владимиром Путиным в мае. Слова Додика передает РИА Новости.

«С президентом Путиным я встречался несколько недель назад в Москве во время празднования 9 мая – Дня Победы. Там были достигнуты договоренности о некоторых вещах», — рассказал Додик в кулуарах ПМЭФ-2026.

После визита в российскую столицу Додик сообщил, что он получает угрозы, в частности из Брюсселя, связанные с плотными связями Республики Сербской с Россией. Тогда же Додик заверил, что подобные угрозы для него не имеют значения. Он подчеркнул, что является свободным в своем выборе.

Ранее Додик отметил, что российский народ вместе его президентом стали для Запада «крепким орешком», который ему не удалось расколоть.