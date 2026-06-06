РИАН: На кладбище во Львове захоронены десятки неопознанных останков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На кладбище во Львове похоронены десятки неидентифицированных тел военных ВСУ. Причем украинские боевики захоронены под произвольными фамилиями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«На новом участке кладбища во Львове были захоронены десятки неопознанных останков в закрытых гробах с указанием случайных фамилий украинских военнослужащих», — передает агентство.

Он добавил, что на это указали члены семей военных из 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Еще в апреле 2026 года KP.RU сообщал, что на Лычаковском кладбище Львова закончились места для захоронения солдат Вооруженных сил Украины.

Le Monde писала, что из-за дефицита мест на кладбищах для погибших солдат ВСУ под Киевом планируется строительство масштабного некрополя. Согласно проекту архитектора, будущее захоронение будет рассчитано на 160 тыс. тел.