ВСУ ведут массированную атаку на Ленобласть, сбито 72 беспилотника Фото: REUTERS.

ВСУ массированно атакуют Ленинградскую область. Силы противовоздушной обороны России ликвидировали 72 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Над Ленинградской областью сбиты 72 БПЛА. Боевая работа продолжается", - написал градоначальник в мессенджере Max.

Также утром 6 июня стало известно об отражении масштабной атаки вражеских БПЛА на Санкт-Петербург.

Напомним, два дня назад Ленинградская область подвергается массированному обстрелу со стороны ВСУ. Было уничтожено 29 украинских беспилотников. Дрозденко уточнил, основной целью киевского режима был нефтеперерабатывающий завод. Жертв в результате налета беспилотников нет.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на 6 июня ВСУ ударили по Белгородской области. Украинские военные ударили по автомобилю, в результате чего погиб один человек. В селе Отрадное при детонации FPV-дрона мужчина получил множественные осколочные ранения спины.