Депутат Картайзер призвал лишить Прибалтику защиты НАТО за провокации против РФ Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

Если страны Прибалтики продолжат провокации против России, они не смогут рассчитывать на действие 5-й статьи Североатлантического договора. Об этом РИА Новости заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер на полях ПМЭФ-2026.

«Если такие государства хотят играть в войну с Россией, пусть не просят о поддержке, они ее не получат», — сказал Фернан.

Как подчеркнул евродепутат, положения о коллективной защите в НАТО применимы только в случае нападения на государство-участника, но не в ситуациях, когда та или иная страна собственными действиями способствует эскалации конфликта.

Пятая статья устава НАТО говорит, что агрессия против любой страны альянса считается агрессией против всех его участников.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что власти прибалтийских стран придерживаются русофобских взглядов.