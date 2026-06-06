Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире6 июня 2026 4:07

В Европе предложили наказать Прибалтику за провокации против России: она может остаться без защиты НАТО

Депутат Картайзер призвал лишить Прибалтику защиты НАТО за провокации против РФ
Анна ПЕТРОВА
Депутат Картайзер призвал лишить Прибалтику защиты НАТО за провокации против РФ

Депутат Картайзер призвал лишить Прибалтику защиты НАТО за провокации против РФ

Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

Если страны Прибалтики продолжат провокации против России, они не смогут рассчитывать на действие 5-й статьи Североатлантического договора. Об этом РИА Новости заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер на полях ПМЭФ-2026.

«Если такие государства хотят играть в войну с Россией, пусть не просят о поддержке, они ее не получат», — сказал Фернан.

Как подчеркнул евродепутат, положения о коллективной защите в НАТО применимы только в случае нападения на государство-участника, но не в ситуациях, когда та или иная страна собственными действиями способствует эскалации конфликта.

Пятая статья устава НАТО говорит, что агрессия против любой страны альянса считается агрессией против всех его участников.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что власти прибалтийских стран придерживаются русофобских взглядов.