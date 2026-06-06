Новак: Британия позабыла о «плохой России», как только возник дефицит топлива. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

Британия проявила беспринципность в условиях дефицита топлива. Как только Лондону стало плохо, он забыл про «плохую Россию». Об этом на полях ПМЭФ заявил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, когда у Британии все хорошо, она хочет кому-нибудь сделать плохо. Так было, когда Лондон отказался от российских нефтепродуктов.

«Когда им стало плохо, в данный момент, когда на рынке дефицит и им не хватает нефти, бензина, дизельного топлива, они тут же забыли про принципы, про то, что «Россия плохая». Давайте покупать обратно», — сказал чиновник

Ранее вице-премьер отметил, что цена нефти Brent около $80 за баррель устроила бы и потребителей, и производителей.