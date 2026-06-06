Консул Федоров: пропавшая в 2024 году в Мексике россиянка возвращается домой Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники консульского отдела посольства России в Мексике разыскали пропавшую в 2024 году россиянку Марию Таякину и после двух лет работы добились ее согласия на возвращение домой. Об этом ТАСС рассказал заведующий консульским отделом диппредставительства Яков Федоров.

По словам собеседника агентства, вопрос взяли в работу в 2024 году после обращения матери об исчезновении дочери в городе Сан-Хосе-дель-Кабо (штат Южная Нижняя Калифорния). Девушку нашли, но на тот момент она не имела постоянного жилья. Тогда Мария отказалась вернуться в Санкт-Петербург.

Дипломат отметил, что после этого посольство постоянно поддерживало контакт с мексиканскими правоохранительными и миграционными органами, общественными организациями и родственниками Марии. Спустя почти два года девушку удалось поместить в реабилитационный центр. Там ее убедили согласиться вернуться к матери и сыну.

5 июня в консульском отделе в Мехико россиянке вручили подготовленные документы. Она прибудет на родину 7 июня.

Как писал KP.RU, ранее ветеринарный врач из Приморья Дарья, пропавшая в Таиланде, вышла на связь с родственниками и рассказала, что встретила мужчину.