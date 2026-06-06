Песков: Россия надеется, что будет развивать отношения с Китаем еще столетия Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кремле надеются, что Российская Федерация и Китай еще долгие столетия будут развивать свои отношения. Об этом в интервью Центрального телевидения Китая заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Он также добавил, что отношения двух стран очень богатые и многопрофильные и по этому пути страны будут идти вместе столетия.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин дружат не против кого-то, а в интересах друг друга. Глава государства также отметил, что созданы хорошие предпосылки для развитий отношений с Китаем. Он выразил уверенность, что в скором времени стороны порадуют мировую энергетику новыми договоренностями между Россией и Китаем.