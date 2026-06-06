Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика6 июня 2026 6:37

Лавров: Россия добьётся восстановления прав русскоязычных людей на Украине

В РФ пообещали защитить права русскоязычных на Украине
Анастасия СУТОРМИНА
Лавров: Россия добьётся восстановления прав русскоязычных людей на Украине

Лавров: Россия добьётся восстановления прав русскоязычных людей на Украине

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Российская Федерация добьется полного восстановления прав русских и русскоязычных на Украине, против которых развязан открытый террор со стороны киевского режима. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Напомним, в российским МИД не раз подчеркивали, что соблюдение украинскими властями прав русскоязычных граждан - это обязанность Киева, а не одно из условий урегулирования конфликта.

Не так давно Сергей Лавров ткнул Зеленского носом в конституцию Украины. Российский дипломат отметил, что если главарь киевского режима начал беспокоиться о конституции своей страны, то должен начать с первых ее статей. В них гарантируется обеспечение прав русскоязычного населения.