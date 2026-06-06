Лавров: Россия добьётся восстановления прав русскоязычных людей на Украине Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Российская Федерация добьется полного восстановления прав русских и русскоязычных на Украине, против которых развязан открытый террор со стороны киевского режима. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Напомним, в российским МИД не раз подчеркивали, что соблюдение украинскими властями прав русскоязычных граждан - это обязанность Киева, а не одно из условий урегулирования конфликта.

Не так давно Сергей Лавров ткнул Зеленского носом в конституцию Украины. Российский дипломат отметил, что если главарь киевского режима начал беспокоиться о конституции своей страны, то должен начать с первых ее статей. В них гарантируется обеспечение прав русскоязычного населения.