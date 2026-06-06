В Британии «отменили» Черчилля, Тьюринг и Остин: о чём речь

Telegraph: Британия убрала с банкнот портреты Черчилля, Тьюринга и Остин Фото: Алиса ТИТКО. Перейти в Фотобанк КП

В Британии приняли решение изменить оформление национальных банкнот. С денежных знаков исчезнут портреты Уинстона Черчилля, Алана Тьюринга и Джейн Остин. Как пишет The Telegraph, ссылаясь на исследование, заказанное банком Англии, данные исторические фигуры названы «элитаристами и противоречивыми личностями».

Они, как утверждается, «вызывают споры и не представляют культурное и естественное разнообразие Соединенного Королевства». Их изображение названо «отсталым видением страны».

Вместо портретов на банкнотах появятся изображения дикой природы. Это, как указано в исследовании, «более инклюзивно и лучше отражает современную Британию». Также банк отказался от изображений исторических зданий из-за «потенциальных связей с колониализмом и рабством».

Как писал KP.RU, ранее британское правительство впервые раскрыло детали памятника Елизавете II в центре Лондона. Монумент будет представлять собой трехметровую бронзовую статую на четыреметровом постаменте на улице Мэлл.