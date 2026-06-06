Россиянкам могут начать выплачивать зарплату за воспитание детей

В Госдуме предложили платить матерям зарплату в размере не ниже МРОТ Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россиянкам, занимающимся воспитанием детей, следует платить материнскую зарплату, размер которой будет не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). К такому выводу пришла первый зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Ким, ее слова приводит ТАСС.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) депутат заявила агентству, что материнство важно рассматривать как полноценный труд, требующий государственной поддержки и признания.

На сегодняшний день МРОТ составляет 27 093 рубля.

Как писал KP.RU , ранее Минтруд напомнил, что некоторые россияне в 2026 году смогут получать до 6,8 тысячи рублей в день по временной нетрудоспособности. Максимальный размер выплаты за день увеличат более чем в полтора раза. Выплата рассчитывается индивидуально — с учетом заработка и стажа работника.