Захарова: саммит Россия — АСЕАН даст ответ, каким будет мир в будущем. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предстоящий саммит Россия — АСЕАН даст ответ о том, каким будет мир в будущем. Соответствующее заявление дипломат сделала на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Захаровой, этот путь связан с многополярностью и полицентричностью. Страны АСЕАН, отметила она, одними из первых продемонстрировали уникальный формат кооперации, основанный на учете интересов друг друга и сочетании пользы как для собственных государств, так и для всего региона в целом.

Предстоящий саммит Россия — АСЕАН должен пройти в июне 2026 года в Казани. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году. В нее входят 10 стран, включая Индонезию, Малайзию, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Россия является постоянным партнером АСЕАН с 1996 года.

Как писал KP.RU, ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил журналистам в рамках ПМЭФ, что состав участников форума свидетельствует о полном провале политики глобалистов. Российский политик назвал ПМЭФ важнейшим мировым событием.