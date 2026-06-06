Деньги будут, пользы - нет: психолог подсказал, как правильно выбрать подработку для школьника

Психолог Невеев: при выборе подработки для школьника нужно учитывать его интересы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сама по себе подработка для школьников - неплохое дело. Но только в том случае, если ее выбор сделан правильно. Выбирая сферу для занятости, важно учитывать интересы подростка. Об этом сайту KP.RU рассказал психолог Александр Невеев.

«Если речь идет о деятельности, связанной с профессиональным развитием и требующей достаточно высокой квалификации, - например, ребенок хочет стать программистом и будет помогать в IT-компании, выполняя посильные функции, но при этом наблюдая за работой опытных специалистов, - это, пожалуй, хорошо», - отметил эксперт.

А вот неквалифицированный труд (курьеры, дворники и прочее) может навредить юному работнику. Он не получит базового опыта для роста в своих увлечениях или любимой специальности, хотя деньги, конечно, у него будут.

Ранее сайт KP.RU сообщил, что 61 процент россиян предлагают разрешить подросткам подрабатывать с 12 лет. Вот и эксперты подтверждают, что компании активнее смотрят в сторону юных соискателей. Да и количество предложений для подростков растет по сравнению с предыдущими периодами.