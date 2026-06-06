В Польше провалились попытки переименовать русские вареники в украинские Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Попытки переименовать традиционное польское блюдо pierogi ruskie («русские вареники») в «украинские» провалились. Об этом РИА Новости сообщили представители гастрономического бизнеса в Варшаве.

Владелец одного из варшавских ресторанов рассказал, что некоторые производители дешевых полуфабрикатов меняют название на «украинские». Однако покупатели все равно называют блюдо «русскими варениками». По словам собеседника агентства, попытки отказаться от традиционного названия были в основном в соцсетях и медиа, но в жизни не прижились. Для большинства поляков это не про политику, а про домашнюю еду, вкус и традицию.

Владелец магазина полуфабрикатов в центре Варшавы подтвердил, что дискуссии о названии на продажи не повлияли. Люди привыкли к этому названию за десятилетия.

Как писал KP.RU, ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что украинское население массово возвращается к русскому языку.