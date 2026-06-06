Небесное свидание: Венера и Юпитер максимально сблизятся 9 июня

Венера и Юпитер окажутся на минимальном расстоянии друг от друга 9 июня Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Летом 2026 года произойдет сразу несколько интересных астрономических явлений, которые можно наблюдать невооруженным глазом. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Сергей Жуйко.

По словам эксперта, сейчас идет сближение Венеры и Юпитера, а наименьшее расстояние между ними будет примерно 9 июня. Речь идет о выравнивании планет, которое часто называют парадом планет, — это сближение объектов на небесной сфере.

В конце июля на утреннем небе произойдет сближение Венеры и Сатурна, которое тоже можно наблюдать невооруженным глазом. В августе ожидается метеорный дождь Персеиды — явление, когда Земля пересекает орбиту погибшей кометы. Падающие звезды можно будет увидеть 9, 10, 11 и 12 августа в любой точке России после полуночи.

Сергей Жуйко также рассказал о комете 10P/Tempel 2. Она является периодической: ее период обращения вокруг Солнца составляет около 5,75 года, поэтому астрономы уже знают, где ее искать. В Москве наблюдать комету можно при условии чистого неба и открытого горизонта, однако невооруженным глазом ее увидеть сложно — для этого потребуется телескоп диаметром не менее 200 миллиметров.

Если же удалиться от города на 100 километров от МКАД, небо станет темнее, и для наблюдения подойдет обычный бинокль или любой телескоп. Эксперт пояснил, что сейчас пользуются популярностью небольшие автоматические фотографические телескопы китайского производства, которые сами находят объект по загруженным координатам и отправляют изображение на смартфон.

Для поиска комет без телескопа можно использовать специальные бесплатные компьютерные приложения-планетарии, некоторые из них применяются даже профессиональными астрономами.

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