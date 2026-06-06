Моор: Тюмень активно поучаствует в реализации инициатив президента России. Валерий Шарифулин/ТАСС

Тюменская область будет активно участвовать в реализации инициатив президента России Владимира Путина, высказанных на итоговой пленарной сессии ПМЭФ. Тем более, что ряд важных заявлений, высказанных главой государства, напрямую касаются и Тюменской области. Об этом в своем канале в мессенджере Макс заявил глава региона Александр Моор.

В частности, отметил губернатор, на сессии шла речь о продолжении практики выдачи инфраструктурных кредитов регионам.

«У нас есть опыт использования подобных инструментов, которые показали свою эффективность. С их помощью ускоренными темпами построили дорожные развязки и школу. Сегодня на средства казначейского инфраструктурного кредита модернизируем систему ЖКХ в Тюмени», – отметил Моор.

Кроме того, регион по предложению президента зафиксирует порог выручки для уплаты НДС. А в развитии цифровых сервисов, о котором говорил Владимир Путин, Тюмень делает успехи уже сегодня. Так, в школах «Цифровой репетитор» помогает ученикам подтянуть сложные темы. Земляки уже более ста тысяч раз записались к врачу с помощью тюменского чат-бота в мессенджере МАКС.

«Выступление нашего Президента еще раз доказывает: несмотря на все вызовы, Россия уверенно движется по пути развития и реального улучшения жизни людей», – подчеркнул Александр Моор.

Накануне Владимир Путин раскрыл ответы на множество вопросов, которые волнуют каждого россиянина. На пленарной сессии Петербуржского международного экономического форума он выступил с программной речью.