В России предупредили о финансовом пузыре на фондовом рынке США: Сечин назвал виновных

Глава «Роснефти» Сечин заявил о риске пузыря из-за роста доли IT-компаний. Фото: Kremlin Pool/GLOBAL LOOK PRESS

Из-за резкого рост доли IT-компаний на фондовом рынке США в последние годы мир оказался на пороге крупнейшего финансового пузыря в истории со времен XIX века. Об этом на полях ПМЭФ заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин.

По его словам, за последние 10 лет доля десяти крупнейших технологических компаний утроилась и теперь составляет 40 процентов. Когда на биржу выйду SpaceX, OpenAI и Anthropic, доля вырастет до 50 процентов.

«Очевидно, мир стоит на пороге крупнейшего в истории пузыря на финансовом рынке со времен железнодорожного бума в США в XIX веке», - предположил глава «Роснефти».

Напомним, в 2024 году семь крупнейших американских IT-компаний, являющихся, по сути, мировыми корпорациями, потеряли за сутки почти триллион долларов. Из-за обвала акций компании лишились 770 млрд долларов рыночной капитализации, что стало мощнейшим обвалом с декабря 2022 года.

Ранее KP.RU сообщил, что бизнесмен Ким Дотком в очередной раз предупредил о скором крахе американской экономики.