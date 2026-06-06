В Госдуме обратились к регионам: речь пошла о вывесках на русском языке Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Госдуме обратились к регионам. Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что нужно соблюдать закон о русском языке и следить, чтобы не было вывесок на латинице.

«Важно, чтобы в регионах была эффективно организована работа по реализации норм закона. Можно отметить положительный пример Краснодара, Магнитогорска, Ярославля, где владельцы магазинов и предприятий, местные власти приступили к замене вывесок, указателей и табличек заранее», — отметил парламентарий в сообщении в «Максе».

Напомним, с 1 марта 2026 года в России вывески и информационные таблички должны быть на русском языке. Две трети затронутых изменениями компаний выбрали русификацию материалов или регистрацию брендов на латинице как товарных знаков.

Ранее KP.RU сообщил, что 90% компаний адаптировались к закону о русском языке. Руководители компаний отмечают, что соблюдать требование о замене вывесок с иностранного языка не составляет труда.