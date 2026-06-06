Глава МИД Украины Сибига: после СВО въезд россиянам в страну будет запрещен. Фото: Alexandr Altukhov/GLOBAL LOOK PRESS

По окончании украинского конфликта киевские власти введут в отношении россиян ограничительные процедуры при въезде на Украину. Об этом со ссылкой на главу МИД Незалежной Андрея Сибигу сообщает издание УНИАН.

«Гражданину России невозможно въехать в Украину без специального разрешения, визы, без верификации или фильтрации всеми нашими соответствующими службами», — подчеркнул Сибига.

Украинский чиновник добавил, что в отношении граждан России ограничительные меры применяются и сегодня. Однако потом они примут особенный ограничительный характер.

Ранее минимум 11 стран Европы призвали власти Евросоюза ужесточить правила въезда для россиян в Шенгенскую зону в преддверии летнего сезона отпусков.

Тем временем Китай уже продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. В 2025 году Пекин ввел для граждан России безвиз на срок до 30 дней.