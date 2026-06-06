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НовостиПолитика6 июня 2026 9:35

Захарова рассказала о личных качествах Лаврова: «Фантастический ресурс»

Захарова рассказала о тайнах личности Лаврова
Людмила МИТРОХИНА
Фото: МИД РФ

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ПМЭФ раскрыла тайны личности министра иностранных дел Сергея Лаврова. Дипломат говорила о министре как о многогранной личности.

«Я посмотрела, какой фантастический ресурс является собой непосредственно фигура Сергея Викторовича Лаврова. Почему? Потому что все видят эту публичную, официальную часть. Но он личность, многогранная личность. Но так, чтобы в совокупности, конечно, там целый безбрежный мир», — резюмировала дипломат.

Она добавила, что ей очень хотелось через свою работу на посту главы департамента информации и печати МИД РФ раскрыть его личность. Дипломат отметила, что опубликованы только отдельные стихи Лаврова.

Ранее KP.RU передало слова бывшей главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Она рассказала о личных качествах президента России Владимира Путина и Лаврова, которые ее восхищают.