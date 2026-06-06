Суд не стал взыскивать с Пугачевой пять миллионов рублей по иску о защите чести. Фото: Vadim TarakanovGLOBAL LOOK PRESS

Пресненский суд Москвы отказался взыскивать с певицы Аллы Пугачевой пять миллионов рублей, отклонив иск главы Федерального проекта по безопасности Виталия Бородина о защите чести и достоинства. Об этом сообщается в канале Судов общей юрисдикции Москвы на платформе Max.

«Суд в удовлетворении исковых требований отказал», – говорится в публикации.

Напомним, в конце прошлого года Одинцовский суд Подмосковья принял уже пятый по счету иск к певице Алле Пугачевой на 5 миллионов рублей. Истцом выступал глава ФПБК Виталий Бородин.

Ранее Тверской суд Москвы вернул иск юриста и ветерана боевых действий Александра Трещева, поданный в отношении Аллы Пугачевой из-за высказываний певицы о главаре чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве.