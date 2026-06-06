Эксперт в сфере ЖКХ Егорова рассказала про перерасчет коммуналки в отпуске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Летний отпуск может помочь не только отдохнуть, но и сократить расходы на коммунальные услуги. О том, кто может оформить перерасчет платежей за период отсутствия в квартире и как это сделать, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эксперт в сфере ЖКХ Оксана Егорова.

По словам специалиста, перерасчет возможен, если жильцы отсутствуют в квартире более пяти полных календарных дней подряд. Если в жилом помещении временно никто не проживает, собственник или наниматель может обратиться за перерасчетом по тем ресурсам, которые начисляются исходя из количества зарегистрированных жильцов, а не по показаниям счетчиков.

Перерасчет может касаться вывоза мусора и некоторых других услуг в зависимости от действующей схемы начислений в конкретном регионе. Для получения перерасчета необходимо подтвердить факт отсутствия — подойдут билеты на поезд или самолет, документы о временной регистрации по другому адресу, путевки в санаторий или справки из гостиницы.

Подать заявление можно как до отъезда, так и после возвращения, но затягивать с обращением не стоит, чтобы избежать лишних вопросов со стороны управляющей организации. Если в квартире установлены индивидуальные приборы учета воды, электроэнергии и газа, перерасчет обычно не требуется — плата и так рассчитывается по фактическому потреблению.

Эксперт напомнила, что содержание жилья, взносы на капитальный ремонт, отопление и ряд других обязательных платежей начисляются независимо от того, находится собственник дома или нет. Размер экономии зависит от продолжительности отсутствия и состава коммунальных платежей: если семья уезжает на несколько недель или на месяц, сумма перерасчета может оказаться вполне заметной, особенно для квартир, где зарегистрировано несколько человек и часть услуг начисляется по нормативу.