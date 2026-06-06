Кронштадт закрыт на въезд и выезд после атаки дронов ВСУ. Фото: Roman Denisov/GLOBAL LOOK PRESS

Утром 6 июня город Кронштадт закрыли на въезд и выезд в связи с атакой украинских беспилотников на Ленинградскую область. В городе приостановлено движение общественного транспорта. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Организатора перевозок» сообщает «КП - Санкт-Петербург».

По предварительной информации, ограничения носят временный характер и необходимы для работы спецслужб. Кроме того, городские власти закрыли вход на фестиваль «Паруса Кронштадта» на территории парка «Остров фортов» до снятия угрозы БПЛА на территории Санкт-Петербурга.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что утром в субботу город подвергся масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов военного назначения. Работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что число сбитых в Ленинградской области дронов ВСУ ночью 6 июня выросло до 141. Зафиксировано падение обломков в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах Ленинградской области.