Шадаев: Минцифры ведет переговоры с Apple о восстановлении «Макс» в App Store. Фото: Ilya Moskovets/GLOBAL LOOK PRESS

Минцифры ведет переговоры с Apple по восстановлению приложения платформы «Макс» в App Store. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«Ведем переговоры», - так министр прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Ранее владельцы iPhone и iPad столкнулись с проблемой: уведомления мессенджера «Макс» перестанут приходить на устройства Apple начиная с 4 июня 2026 года. Это случилось из-за того, что американский цифровой магазин App Store компании Apple исключил российское приложение из своего каталога.

Позже в Apple заявили, что вынуждены действовать по законам тех стран, где работает её бизнес. Так что платформа «Макс» была удалена из магазина App Store в связи с санкционными ограничениями. При этом в компании из Калифорнии не стали уточнять, о каком именно пакете санкций идёт речь.