Кобяков: США хотят выйти из переговоров по Украине Фото: REUTERS.

США пытаются выйти из переговоров по Украине из-за понимания исхода СВО в пользу России. Об этом заявил советник президента РФ Антон Кобяков на ПМЭФ.

«Обратите внимание, как США пытаются выйти из переговоров (по Украине — прим. ред.). Госсекретарь (Марко — прим. ред.) Рубио открыто говорит — мол, не видим смысла. Оно и понятно: США разожгли конфликт, всех втянули в него, а теперь делают вид, что могут стать посредниками», — резюмировал представитель Кремля в разговоре с прессой.

Кобяков считает, что Конгресс США ужесточит санкции из-за успеха России в спецоперации. Также он подчеркнул, что Вашингтон, возможно, и не ожидал такого исхода.

Ранее KP.RU сообщил, что в МИД РФ подчеркнули старания Вашингтона относительно переговорного процесса. Но также нужно понимать, что позиция России остается неизменной, Москва хочет добиться устранения первопричин конфликта.