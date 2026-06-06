Александр Беглов: Петербург подписал на ПМЭФ-2026 инвестиционных соглашений на 731 млрд рублей

Большинство договоренностей направлены на укрепление промышленного потенциала города. Фото: администрация Санкт-Петербурга

ПМЭФ-2026 стал для Петербурга одним из самых результативных за всю историю проведения форума, сообщил губернатор Александр Беглов.

«Санкт-Петербург заключил 74 соглашения, в том числе 41 инвестиционное, на общую сумму 731,72 млрд рублей. Вместе с надежными партнерами город сделал важный шаг к успешной реализации программы «10 приоритетов развития» и новых национальных проектов. Вечером 5 июня доложил об этом президенту России», - рассказал глава города.

Александр Беглов подчеркнул, что большинство договоренностей направлены на укрепление промышленного потенциала города: общая сумма соглашений в этой сфере превысила 170 млрд рублей. Так, на форуме было принято решение о строительстве третьей очереди фармацевтического завода АО «Фармсинтез-Норд», что позволит выполнить задачи национального проекта по биоэкономике и биотехнологиям, стартовавшего в 2026 году.

Совместно с концерном «Калашников» будет проведена реиндустриализация территории «ЛОМО»: это решение позволит ускорить модернизацию нового производства в сферах оптики, электроники, приборостроения. Общий объем инвестиций составит 7,5 млрд рублей, благодаря проекту будет создано 1200 новых рабочих мест. Кроме того, правительство города подписало соглашение, предусматривающее создание индустриального парка для пищевой промышленности «Аврора Витебский».

Новое развитие получит сфера образования, науки и исследовательской деятельности Петербурга. По поручению президента на Васильевском острове будет построен Национальный кампус технологического лидерства и развития критических технологий «Сириус». Соглашение об этом было подписано с Фондом «Талант и успех». А в рамках сотрудничества с «Газпром нефтью» в Кронштадте появится многофункциональный межвузовский инженерный кампус. Еще одно соглашение с Российским Государственным Педагогическим Университетом им. А. И. Герцена предусматривает расширение профориентации в школах и усиление подготовки педагогов для профессионального образования.

Еще одним важным итогом ПМЭФ-2026 для Петербурга стало привлечение частных инвестиций для реконструкции объектов историко-культурного наследия. Бывший следственный изолятор «Кресты» - один из самых известных исторических объектов России – после реконструкции превратится в культурно-деловое пространство. Кроме того, будут реконструированы два памятника промышленной архитектуры в Невском районе под гостиницы: «Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий "Торнтон"» и «Комплекс построек бумажной фабрики Варгуниных».

В рамках ПМЭФ Петербург заключил около 10 соглашений о сотрудничестве с российскими регионам. В частности, город подписал с Архангельской областью «дорожную карту» о совместной подготовке к 600-летнему юбилею основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге.