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НовостиПолитика6 июня 2026 11:26

Киев готовится к эвакуации в Черниговской и Сумской областях

Нардеп Скороход заявила, что Киев дал приказ провести эвакуацию в Черниговской и Сумской областях "в случае чего"
Мария СПИРИДОНОВА
Киев готовится к эвакуации в Черниговской и Сумской областях

Киев готовится к эвакуации в Черниговской и Сумской областях

Фото: REUTERS.

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские власти готовятся к проведению эвакуации в Черниговской и Сумской областях в случае необходимости. Об этом она рассказала в интервью украинскому журналисту Виталию Дикому.

По словам Скороход, в регионах дано задание готовиться "в случае чего" к эвакуации.

Ранее начальник инженерных войск Командования сил поддержки ВСУ Василий Сиротенко сообщил, что руководство Украины в срочном порядке начало оборудовать сплошную линию обороны от Киевского водохранилища на севере столицы до города Сумы. За этой линией обороны окажутся Чернигов, большая часть Черниговской и половина Сумской областей.

Как писал KP.RU, ране бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о слабости и неэффективности ВСУ на фоне наступления российской армии. По его словам, украинские боевики беспомощны перед лицом продвижения РФ.