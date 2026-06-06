«Попросила денег и перестала выходить на связь»: в Таиланде пропала туристка из России

В Таиланде пропала еще одна туристка из РФ, она может быть в скам-центре. Фото: Aleksey Smyshlyaev/GLOBAL LOOK PRESS

Очередная туристка из России пропала в Таиланде. Первыми тревогу забили родители – девушка попросила у них денег, а потом перестала выходить на связь. Семья и подруги опасаются, что она может находиться в скам-центре Мьянмы или Камбоджи. Об этом сообщает канал Mash.

В страну девушка приехала в ноябре прошлого года. За это время так и не смогла найти работу, виза должна была вот-вот закончиться. И уже на последние деньги она планировала вернуться на родину.

В начале июня она перестала отвечать на звонки и пропала. В арендованной квартире были только ее вещи. В последнее время она сильно похудела и несколько раз падала в обмороки. При этом родные настаивают, что девушку не интересовали ни наркотики, ни алкоголь.

По словам подруги, недавно девушка пыталась съехать с арендуемой квартиры ради работы с проживанием, но её вовремя спасли. Теперь родные опасаются, что туристку всё-таки смогли обманом увезти в Мьянму или Камбоджу.

Напомним, в феврале этого года студентка из Екатеринбурга была освобождена из центра мошенников, расположенного в Мьянме Юго-Восточной Азии. Рабо была связана с «черным» call-центром.

Ранее сайт KP.RU писал, что правоохранительные органы провели операцию по спасению людей из рабовладельческих колл-центров в Мьянме и Камбодже. Вызволить удалось порядка 3,5 тысячи человек. Девушек заманивали предложениями работы моделями. Предположительно, впоследствии их планировали продать на органы.