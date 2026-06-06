«Сделайте домашнее задание и поймите»: Матвиенко объяснила, почему Германия не попала в Совбез ООН

Матвиенко: «Неизбрание ФРГ в Собвез ООН стало для Берлина ударом под дых». Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Неизбрание ФРГ в число непостоянных членов Совета Безопасности ООН стало «ударом под дых» для немецких властей. А обвинения в этом Москвы вызывает улыбку. Об этом в интервью ТАСС заявила председатель СФ Валентина Матвиенко.

«Это такой был удар под дых Германии, как ведущей экономике Европы, ведущему спонсору, наравне с Соединенными Штатами, НАТО», — сказала она.

Председатель Совфеда призналась, что с улыбкой восприняла тот факт, что в этом провале немецкий МИД обвинил Россию.

«В конце концов, сделайте домашнее задание, проведите анализ, поймите, что вы идете по ложному курсу, измените его, спросите своих людей», — заключила Валентина Матвиенко.

Ранее, напомним, впервые после своего объединения Германия не получила право стать непостоянным членом Совета Безопасности ООН. До этого ее четырежды без проблем избирали для работы в этом главном органе Объединенных Наций.

До этого постпред РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Германия и Япония не получат место постоянного члена Совета безопасности ООН.