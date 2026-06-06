В Якутии трехлетний ребенок ушел от родителей и пропал, его следы ведут к реке

В Якутии трехлетний ребенок ушел от родителей во время прогулки и пропал. Его следы ведут к реке Ботуобуйа. Об этом сообщает «КП-Якутия».

Отмечается, что инцидент произошел 6 июня в селе Арылах Мирнинского района. Семья вышла на прогулку во двор, но на какое-то время малыш остался без присмотра. А затем и вовсе исчез.

По данным спасателей, следы ребенка ведут к реке. Сейчас к поискам привлечены местные жители. Также используется одна моторная лодка.

Происшествие находится на контроле Службы спасения Якутии. Информации о местонахождении ребенка на данный момент не поступало.

Немногим ранее в Башкирии погиб маленький ребенок, который пропал во время прогулки у реки Ай. Мальчик был вместе с родственниками, но в какой-то момент исчез из поля зрения взрослых. Поиски продолжались несколько часов. Позднее тело малыша обнаружили в воде ниже по течению.