На ЗАЭС заявили, что энергоснабжение станции полностью восстановлено Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Энергоснабжение Запорожской АЭС восстановили после полного обесточивания станции. Об этом сообщается в канале ЗАЭС в Max.

В пятницу вечером станция была обесточена из-за отключения линии электроснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1». Она обеспечивает собственные нужды ЗАЭС. Однако уже в субботу, 6 июня, ситуация была стабилизирована.

«Специалисты восстановили работоспособность линии электропередачи 330 кВ „Ферросплавная-1“, обеспечивающей собственные нужды станции. После восстановления внешнего электроснабжения питание систем станции переведено на штатную схему», — говорится в сообщении.

На станции отметили, что во время отключения безопасность объекта обеспечивали резервные дизель-генераторы. После восстановления питания их перевели в режим дежурной готовности.

Немногим ранее Запорожская АЭС сообщала, что украинские беспилотники нанесли более 20 ударов по территории тепловой электростанции, от которой зависит внешнее энергоснабжение станции. Целью атаки стали критически важные объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу линии «Ферросплавная-1». На ЗАЭС подчеркивали, что такие удары создают прямую угрозу надежности энергоснабжения атомной станции.