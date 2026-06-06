Дмитриев ожидает совместные инвестиции России и США в ближайшие 4-5 месяцев Фото: REUTERS.

Совместные инвестиционные возможности России и США могут появиться в ближайшие 4-5 месяцев. Об этом заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на ПМЭФ.

По словам Дмитриева, американская сторона считает, что сначала должен быть урегулирован конфликт на Украине. Однако экономические вопросы уже можно обсуждать параллельно.

«В ближайшие 4-5 месяцев мы можем увидеть совместные какие-то инвестиционные возможности между Россией и США, пока конфликт на Украине разрешается», — сказал он.

Глава РФПИ подчеркнул, что экономический диалог важен для доверия и решения сложных вопросов. Он также назвал инвестиции главным двигателем роста.

Тогда же Дмитриев заявил, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер знают о планах создания тоннеля между Россией и США через Берингов пролив. По его словам, РФПИ подпишет соглашение о проектировании такого объекта. Дмитриев назвал будущую магистраль крупнейшим инфраструктурным проектом между двумя странами.