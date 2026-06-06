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НовостиОбщество6 июня 2026 13:01

Россиянам рассказали о новой уловке мошенников: рассылают письма с ссылками, но есть нюанс

Прокуратура Москвы сообщила о новой схеме аферистов с видеоконференциями
Людмила МИТРОХИНА
Россиянам рассказали о новой уловке мошенников: рассылают письма с ссылками, но есть нюанс

Россиянам рассказали о новой уловке мошенников: рассылают письма с ссылками, но есть нюанс

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россиян предупредили о новой уловке мошенников. Отмечается, что аферисты рассылают письма, но есть и небольшой нюанс, новшество. Теперь жертву приглашают посетить видеоконференцию, представляясь правоохранителями, и требуют передать курьеру все деньги. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

«Новая уловка мошенников: аферисты начали направлять электронные письма со ссылкой на видеоконференцию», — отмечается в ведомстве на официальном канале в «Максе».

Причем мошенники уже обманули таким образом несколько человек. Пенсионер из Москвы отдал аферистам 4 млн рублей. В связи с этим прокуратура предупреждает: не открывайте подозрительные сообщения, не переходите по ссылкам и не перезванивайте по номерам от незнакомцев в почте или соцсетях.

Ранее KP.RU сообщил, что теперь мошенники взялись за детей. Вскрылась новая схема аферистов, которую должны знать все родители несовершеннолетних.