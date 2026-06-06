Суд отказал блогеру Хилми Форксу в УДО по делу о распространении порнографии Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Блогеру Хилми Форксу отказали в условно-досрочном освобождении по делу о распространении порнографии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Ходатайство об УДО рассмотрел Волжский городской суд. И он решил оставить блогера в колонии. По данным канала, причиной стало то, что заключение не изменило медиа-деятеля.

«Суд посчитал, что цели исправления осужденного пока не достигнуты», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце 2023 года Симоновский суд Москвы приговорил Хилми Форкса к трем годам колонии общего режима. Он был признан виновным по делу о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Блогера взяли под стражу в зале суда. До этого Хилми находился под подпиской о невыезде.