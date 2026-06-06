Карасин: Атаки ВСУ в дни ПМЭФ показывают, что Киев ведет свой народ к трагедии Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Атаки беспилотников ВСУ в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) показывают, что Киев ведет свой народ к трагедии. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Режим Зеленского, под фанфары потерявшей разум и осторожность Европы ведет Украину и всех ее граждан к трагедии. Таких горе-политиков надо побеждать, вести с ними переговоры бесполезно!» - написал он в личном канале в MAX.

Массированная атака дронов ВСУ на Петербург и Ленобласть в дни ПМЭФ, по словам Карасина, показывает, что России приходится иметь дело с «зарвавшейся нацистской шпаной» в лице киевского режима и его главы Владимира Зеленского.

Как заявлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, российская сторона видит вклад западных спонсоров Киева в атаки ВСУ, совершенные в дни проведения ПМЭФ. Он подчеркнул, что Москва решительно осуждает действия киевского режима.