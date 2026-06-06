Алиханов: Новый самолет Ил-114 получился очень достойным Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов отметил, что новый российский самолет ИЛ-114 получился очень достойным. Об этом он рассказал политобозревателю KP.RU Александру Гамову в кулуарах ПМЭФ.

«На форуме был заключен и первый контракт на поставку сразу трех новых Ил-114 авиакомпании из Архангельска. Уверен, что и те, кто будет эксплуатировать новинки, и пассажиры по достоинству оценят наш новый самолет. Он — замечу без лишней скромности — получился очень достойным», — резюмировал Алиханов.

Ранее KP.RU сообщил, что новому самолету Ил-114 выдали сертификат в рамках ПМЭФ. Компания получила разрешение на серийное производство авиасудна. Отмечается, что этот самолет должен заменить легендарные Ан-24 и Ан-26.

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