Кобяков: Запад опять решил возродить фашизм, но Россия отобьет это желание. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Запад опять решил возродить фашизм, его память оказалась короткая. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков.

«Сегодня Запад опять решил возродить фашизм, память оказалась короткая. Но мы помним и чтим нашу историю, и всегда будем против любой реинкарнации фашизма», - отметил он.

Кобяков подчеркнул, что российская сторона навсегда отобьет у Запада «охоту бросаться на Россию с оружием». Страна способна задействовать средства обороны, чтобы не допустить исхода прошлых лет.

Как заявлял президент РФ Владимир Путин, страны Североатлантического альянса и Евросоюза сами пытаются навязать России конфронтационную линию. При этом, как неоднократно подчеркивал глава государства, Москва не намерена воевать с Западом.