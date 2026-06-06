Запад опять решил возродить фашизм, его память оказалась короткая. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков.
«Сегодня Запад опять решил возродить фашизм, память оказалась короткая. Но мы помним и чтим нашу историю, и всегда будем против любой реинкарнации фашизма», - отметил он.
Кобяков подчеркнул, что российская сторона навсегда отобьет у Запада «охоту бросаться на Россию с оружием». Страна способна задействовать средства обороны, чтобы не допустить исхода прошлых лет.
Как заявлял президент РФ Владимир Путин, страны Североатлантического альянса и Евросоюза сами пытаются навязать России конфронтационную линию. При этом, как неоднократно подчеркивал глава государства, Москва не намерена воевать с Западом.