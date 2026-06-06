Bild: Бербок хотят вызвать в Бундестаг из-за провала Германии на выборах в ООН Фото: REUTERS.

Экс-глава МИД Германии Анналена Бербок может быть вызвана в комитет Бундестага по внешней политике на фоне провала ФРГ на выборах непостоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает издание Bild.

«Мы должны всеобъемлющим образом изучить причины этого позорного поражения». - приводит источник заявление эксперта парламентской фракции ХДС/ХСС Штефана Майера.

По его словам, Бербок должна отчитаться перед Бундестагом, что именно ее ведомство предприняло для получения большинства голосов на выборах. Согласно результатам голосования в Генассамблее ООН, для избрания Берлину требовалось 127 голосов, что составляет две трети. Однако Германия смогла набрать лишь 104.

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, именно Бербок стала причиной провала ФРГ на выборах в Совет Безопасности ООН.