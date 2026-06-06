МИД: Россия ждёт от генсека ООН публичного осуждения теракта ВСУ в Старобельске Фото: REUTERS.

Россия требует от генсека ООН Антониу Гутерриша и профильных структур осудить атаку ВСУ на колледж в Старобельске. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи замглавы министерства Александра Алимова с директором Информационного центра ООН в Москве Владимиром Кузнецовым.

«В Москве рассчитывают, что данная информация (о жертвах теракта в Старобельске — прим. ред.) будет учтена Секретариатом ООН в рамках процесса верификации обстоятельств инцидента. От генсекретаря ООН и профильных структур ожидается четкое публичное осуждение террористических действий ВСУ», — говорится в сообщении от МИД РФ.

Напомним, МИД России уже не первый раз указывает на безразличие ООН к терактам ВСУ в российских регионах. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что генсек Гуттериш подыгрывает Западу по Украине. В России выразили надежду, что следующий генсек организации будет справедливо относится ко всем странам-участникам ООН.