Карапетян: Посольство США в Армении курировало деятельность Пашиняна в 90-х Фото: REUTERS.

Посольство США в Армении курировало журналистскую деятельность премьер-министра страны Никола Пашиняна с 1995 года и обеспечивало финансирование его издания. Об этом заявил бывший глава Минобороны Армении Аршак Карапетян.

«Сотрудники посольства регулярно контактировали с Николом Пашиняном с 1995 года, курируя и координируя его журналистскую работу», - сообщил он, ссылаясь на данные из посольской переписки.

Ранее Карапетян опубликовал письма с упоминанием Пашиняна как «актива» американских спецслужб. Экс-министр обороны указал, что в 1997-1998 годах посольство США также финансировало создание Пашиняном газеты «Орагир», которая использовалась дипмиссией как одна из медиа-площадок.

Ранее KP.RU сообщал, что в Армении в преддверии парламентских выборов разгорелся скандал, связанный с Пашиняном. Как заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, премьер-министр страны пытается устранить всех конкурентов, что ставит под сомнение легитимность референдума.