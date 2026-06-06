Стало известно имя самого богатого человека в Европе: он постоянно просит ему помочь Фото: REUTERS.

Стало известно имя самого богатого человека в Европе. У него есть одна привычка — постоянно просить денег. Речь идет о главаре киевского режима Владимире Зеленском. Об этом рассказал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

«Я очень хорошо знаю эту команду, очень хорошо знаю личность Зеленского — судьба сводила. Он является богатейшим человеком сегодня не только на территории Украины, но и в Европе, наверное», — резюмировал крымский чиновник.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский старается регулярно предъявлять Европе свои «хотелки». Причем в последнее время запросы главаря киевского режима переходят все границы, их уже на Украине считают нереалистичными. Однако в Европе продолжают находить способы их реализовывать, даже в ущерб населению ЕС.

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