12-летняя девочка получила ранение в результате атаки FPV-дрона под Белгородом Фото: REUTERS.

В Белгородской области украинский дрон атаковал машину, в которой находилась 12-летняя девочка. Она получила множественные ранения. Об этом сообщает оперштаб по региону. ЧП произошло в поселке Октябрьский Белгородского округа.

«FPV-дрон атаковал автомобиль. 12-летнюю девочку с ранением глаза, множественными осколочными ранениями предплечья и ног бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — говорится в сообщении от оперштаба.

Ударной волной в двух частных домах повреждены окна, фасады и заборы.

Ранее KP.RU сообщил, что больше всего от ударов ВСУ страдают регионы, расположенные в российском приграничье. В частности, речь идет о Белгородской и Брянской областях. Также враг часто пытается атаковать Ростовскую область и Краснодарский и Ставропольский края.